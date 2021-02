„DSV Helps“: Frachtdienste zur Unterstützung von Unicef

Bis Impfstoffe tatsächlich in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen, gilt es die Versorgung mit lebenswichtiger Schutzausrüstung sicherzustellen.

Unicef startete heuer im Auftrag der COVAX-Initiative in einer noch nie dagewesenen Logistikaktion die Beschaffung und Verteilung von Impfdosen gegen Covid-19 für 92 Länder mit geringem und niedrigem mittlerem Einkommen.Das bedeutet den Transport von bis zu 850 Tonnen Covid-19-Impfstoff pro Monat und stellt eine Verdopplung der bisher beförderten Menge an Impfstoffen dar.„Bis Impfstoffe tatsächlich weltweit zur Verfügung stehen und die Durchimpfungsrate steigt, muss die Versorgung mit lebensnotwendiger Schutzausrüstung gesichert werden“, erklärt Christoph Jünger, designierter Geschäftsführer Unicef Österreich. „Trotz Impfung vergessen wir nicht auf dringend notwendigen Schutz und Unterstützung für Familien und ihre Kinder im Kampf gegen die Pandemie.“ DSV hat als einer der größten Transportdienstleister weltweit mit Unterstützung von Qatar Airways Cargo kostenlose Frachtkapazitäten für die Lieferung von über 10 Tonnen Schutzausrüstung wie Masken in einem Transportwert von mehr als 100.