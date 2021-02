DSV erleichtert Zolllogistik mit neuem Service

DSV führt einen neuen Zollklassifizierungsservice namens DSV Customs Classification für internationale Unternehmen ein.Dadurch ist es DSV möglich die Zollklassifizierung im Auftrag von Unternehmen durchzuführen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und den Kunden den Verwaltungsaufwand zu erleichtern.Da alle Länder der Welt aktiv am Handel beteiligt sind, ist es zeitaufwändig, alle Anforderungen zu überwachen, um legal in ein bestimmtes Land zu liefern oder von dort zu beziehen.Mit DSV Customs Classification stellt das Unternehmen sicher, dass die Informationen über die klassifizierte Waren den lokalen Zollbestimmungen entsprechen.„Um eine einfache Schraube in ein Land exportieren zu können, müssen manchmal viele spezifische Details in einem komplexen und mühsamen Prozess ermittelt werden“, sagt Robert Wisniewski, Customs Manager, International Shared Service Center, bei DSV, und fügt hinzu: „Mit der DSV Customs Classification bieten wir einen strukturierten, unkomplizierten Prozess, der schon früh in der Import- und Exportplanung des Unternehmens eingesetzt werden kann.

