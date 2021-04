Driver-App für die „Piloten“ der Hödlmayr-Flotte

Neue IT-Lösung versorgt die Fahrer in Echtzeit mit allen für sie notwendigen und sinnvollen Informationen für eine effiziente Auftragsabwicklung.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und damit die Wettbewerbsvorteile am Markt stärken und ausbauen – dieses Ziel verfolgt Robert Horvath, Vorstand für IT, Finanzen und Human Resources der Hödlmayr International AG, konsequent.Dafür werden die Fahrer jetzt mit einer unternehmensintern entwickelten App digital „aufgerüstet“.Künftig können die „Piloten der Hödlmayr-Flotte mit dem neuen Tool „on Tour“ sämtliche Auftragsdaten auf Mobilgeräten einsehen und verwalten.Daneben stehen über die App weitere sinnvolle Informationen, wie etwa die Anlieferzeiten bei Autohändlern und Kunden, zur Verfügung.Robert Horvath: „Wir sind permanent mit rund 800 Fahrzeugen für unsere Kunden in nahezu ganz Europa unterwegs.