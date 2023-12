Dritte Goldmedaille für die ÖBB Rail Cargo Group

Die internationale Rating-Plattform EcoVadis hat die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) hinsichtlich ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) bewertet und bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Status „Gold“ ausgezeichnet.Damit landet die RCG unter den Top 1 Prozent der von EcoVadis beurteilten Unternehmen im Schienengüterverkehr.EcoVadis bewertet mittlerweile mehr als 100.000 Unternehmen in den Themen rund um Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte und nachhaltige Beschaffung.Besonders gut abschneiden konnte die RCG in den Bereichen Umwelt und Arbeits- und Menschenrechte.

