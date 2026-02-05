Drewes Logistics vollzieht Markteintritt in Indien

Der Bremer Speditionsdienstleister hat mit Anfang des Jahres eine eigene Landesgesellschaft gegründet.

Drewes Logistics mit Hauptsitz in Bremen hat zum 1.Jänner 2026 eine eigene nationale Tochtergesellschaft in Indien gegründet.Zu diesem Zweck wurde eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen Logistics Plus Inc.erworben.Der indische Hauptsitz von Logistics Plus befindet sich in Neu-Delhi und wurde gemeinsam mit den sechs weiteren Standorten in Gurgaon, Chennai, Bangalore, Mumbai, Pune und Ahmedabad in die neu gegründete Gesellschaft Drewes Logistics India überführt.