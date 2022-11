Drei neue Branchenlösungen beim Logistiker Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics schafft drei neue Industry Solutions für die Wachstumsbranchen „Consumer Goods“, „Technology“ und „Industrial“.Mit dem zusätzlichen Angebot hochspezialisierter Logistikdienstleistungen für einzelne Branchen baut das Unternehmen die Dienstleistungspalette maßgeblich aus und optimiert für seine Kunden die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Beschaffung über die Produktion und Distribution bis hin zur Retourenabwicklung und dem Reparaturmanagement.Die drei neuen „Verticals“ ergänzen die fünf bereits erfolgreich am Markt etablierten Industry Solutions für die Automobil- und Kreuzfahrtbranchen, die Bekleidungs- und Pharmaindustrie sowie für Erzeuger erneuerbarer Energien.Während im Bereich „Consumer Goods“ vor allem der weltweite Transport mit Blick auf die optimale Kombination aller verfügbaren Verkehrsträger sowie die Einrichtung von Online Shops und die Unterstützung am Point of Sale im Fokus stehen, bieten die Industry Solutions „Industrial“ und „Technology“ darüber hinaus klassische Kontraktlogistik-Dienstleistungen wie das Versorgungs- und Retouren-Management an.Ziel aller Branchenlösungen ist es, durch ganzheitliche End-to-End-Logistikkonzepte aus einer Hand den gesamten Lebenszyklus von Produkten abzudecken und so die individuellen Anforderungen einzelner Branchen zielgerichtet zu bedienen.

