DPD stärkt Partnerschaft mit myflexbox 

12.09.2025

Der private Paketdienst mietet künftig nahezu ein Viertel aller Fächer der Paketstationen an rund 660 Standorten.

DPD stärkt Partnerschaft mit myflexbox  Bild: Myflexbox-Lukas Mühlleitner / Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Österreich (links), mit Jonathan Grothaus, CEO & Founder myflexbox, an der gemeinsam gebrandeten myflexbox am Standort Heiligenstädter Lände 19A in 1190 Wien.
DPD Österreich baut die bestehende Kooperation mit myflexbox deutlich aus.Der private Paketdienst sichert sich künftig an rund 660 Stationen nahezu ein Viertel aller Fächer im Rahmen einer Fixmiete.Damit stehen Kunden ab sofort etwa 9.000 Fächer exklusiv für die Abholung, die Retournierung und den Versand von DPD-Paketen zur Verfügung Paketstationen sind für DPD eine strategisch wichtige Säule zur Ergänzung des bestehenden Netzes, das aktuell über 3.200 Standorte umfasst.

