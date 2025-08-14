DPD Austria jetzt mit einer weiteren grünen Metropole

Seit Anfang Juni erfolgt die Paketzustellung in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu 100 Prozent elektrisch.

Bild: DPD Austria / Depotleiter DPD Pöchlarn Jürgen Rutter und sein Team mit der E-Fahrzeug-Flotte

Österreichs führender privater Paketdienst DPD Austria aus Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha forciert sein emissionsfreies Lieferservice auch in St.Pölten.Seit zwei Monaten erfolgt die Zustellung von DPD-Paketen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt rein elektrisch und damit schadstoff- und lärmreduziert.Vom nahen Depot in Pöchlarn aus starten täglich sieben Mercedes Benz Sprinter mit Elektroantrieb, die in St.Pölten monatlich mehr als 20.