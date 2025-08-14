DPD Austria jetzt mit einer weiteren grünen Metropole

14.08.2025

Seit Anfang Juni erfolgt die Paketzustellung in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zu 100 Prozent elektrisch.

DPD Austria jetzt mit einer weiteren grünen Metropole Bild: DPD Austria / Depotleiter DPD Pöchlarn Jürgen Rutter und sein Team mit der E-Fahrzeug-Flotte
Österreichs führender privater Paketdienst DPD Austria aus Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha forciert sein emissionsfreies Lieferservice auch in St.Pölten.Seit zwei Monaten erfolgt die Zustellung von DPD-Paketen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt rein elektrisch und damit schadstoff- und lärmreduziert.Vom nahen Depot in Pöchlarn aus starten täglich sieben Mercedes Benz Sprinter mit Elektroantrieb, die in St.Pölten monatlich mehr als 20.

