DPD Austria: Grüne Logistik für täglich 1.500 Pakete

Der KEP-Dienstleister nimmt im 1. und 2. Bezirk an der Aktion „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien teil.

Bild: Florian Wieser / Daniel Neumann, Geschäftsführer Gebrüder Weiss Paketdienst, und Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien.

Seit dem Vorjahr läuft in der Bundeshauptstadt die Initiative „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien.Dabei verpflichten sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen freiwillig dazu, emissionsfrei in den 1.und 2.Wiener Gemeindebezirk einzufahren.Ein Teilnehmer an „Zero Emission Transport“ ist der Paketdienstleister DPD Austria, der bei seinen Zustellungen im 1.