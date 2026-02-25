DPB Rail Group: Bahntransport quer durch Europa

Güterverkehr von Südosteuropa nach Norddeutschland bekräftigt den internationalen Wachstumskurs.

Ein historischer Meilenstein innerhalb der DPB Rail Group: Am 16.Februar 2026 wurde erstmals ein Gütertransport aus Kroatien unter DPB-Flagge auf die Strecke geschickt.Der Zug war mit neu gefertigten GATX-Waggons aus Slavonski Brod (Kroatien) unterwegs.Die Transportroute führte über mehrere Ländergrenzen hinweg – von Kroatien über Slowenien und Österreich bis zum Seehafen Rostock in Norddeutschland.Die länderübergreifende Organisation dieses Transports markiert einen bedeutenden Entwicklungsschritt für die DPB Rail Infra Service Croatia d.