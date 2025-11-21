Logistiker DP World wird Mieter bei Garbe Industrial

Multi-User-Immobilie in Wörth an der Isar ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert.

Garbe Industrial hat einen neuen Mieter in der Multi-User-Immobilie in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut).DP World wird dort rund 5.000 m² Hallenfläche belegen, um das Warehousing und die Kontraktlogistik für einen Kunden aus dem Automobilsektor abzuwickeln.Die Bestandsimmobilie befindet auf einem 33.300 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Moospoint und verfügt insgesamt über rund 13.