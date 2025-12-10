DP World bringt maritime Marken unter ein Dach

10.12.2025

Unifeeder, P&O Maritime Logistics und P&O Ferrymasters werden künftig als Shipping Solutions, Multimodal Solutions und Maritime Solutions auftreten.

DP World bringt maritime Marken unter ein Dach Bild: DP World
Der DP World-Konzern (Dubai) führt seine Marken in der Seeschifffahrt zusammen.Unifeeder, P&O Ferrymasters und P&O Maritime Logistics firmieren in Zukunft als DP World.Die Transformation sei ein wichtiger Schritt für die Gruppe auf dem Weg vom Hafenbetreiber zum globalen Logistikdienstleister, heißt es in einer Aussendung.Die Gesellschaften agieren künftig unter den folgenden Bezeichnungen: Shipping Solutions (vormals Unifeeder), Multimodal Solutions (vormals P&O Ferrymasters) und Maritime Solutions (vormals P&O Maritime Logistics).In den kommenden Monaten werden die etablierten Marken auf die DP World-Identität umgestellt – digital, physisch und an allen Kundenkontaktpunkten.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Es brummt gewaltig am Cargo Terminal Graz

Überseeimporte für namhafte Unternehmen und das Auftreten von Hapag-Lloyd in der nördlichen Adria bewirken ein massives Mengenplus.

09.12.2025

Polen–Ukraine: Neuer Intermodal-Service für Maersk 

Die Züge von Laude Smart Intermodal und Loconi Intermodal mit einer Kapazität bis 88 TEU fahren ab dem Baltic Hub Terminal in Gdańsk.

09.12.2025

Transco-Chef sieht den Kombinierten Verkehr in Gefahr

Termingebundene Sendungen könne man aktuell nicht mehr über die Schiene abwickeln, berichtet Christian Bücheler.

05.12.2025
Anzeige