DP World bringt maritime Marken unter ein Dach

Der DP World-Konzern (Dubai) führt seine Marken in der Seeschifffahrt zusammen.Unifeeder, P&O Ferrymasters und P&O Maritime Logistics firmieren in Zukunft als DP World.Die Transformation sei ein wichtiger Schritt für die Gruppe auf dem Weg vom Hafenbetreiber zum globalen Logistikdienstleister, heißt es in einer Aussendung.Die Gesellschaften agieren künftig unter den folgenden Bezeichnungen: Shipping Solutions (vormals Unifeeder), Multimodal Solutions (vormals P&O Ferrymasters) und Maritime Solutions (vormals P&O Maritime Logistics).In den kommenden Monaten werden die etablierten Marken auf die DP World-Identität umgestellt – digital, physisch und an allen Kundenkontaktpunkten.