„Don’t worry logistics“: 50 Jahre Keimelmayr Spedition

Das Traditionsunternehmen aus Leonding positioniert sich bewusst, aber erfolgreich in Marktnischen.

Die Keimelmayr Speditions und Transport GmbH positioniert sich seit Jahren bewusst in der Nische der Langguttransporte für Güter von 2,4 bis 6 Meter.Im Österreich-Verkehr kommen 6 Lkw mit Mitnahmestaplern für die Belieferung von Baumärkten sowie für die Versandabwicklung von Holz-/Gartenhäusern zu Privatempfängern (B2C) zum Einsatz. Dabei greift das Unternehmen auf seine Mitgliedschaft im Logcoop-Partnernetzwerk zurück.Darin bilden 15 ähnlich aufgestellte Speditionen einen europaweiten Verbund für die Transportlogistik zu Baustellen und Privathaushalten, in dem die Leondinger Spedition den österreichischen Markt abdeckt. „Wir sind ein Mittelständler und müssen unsere Geschäfte jetzt wieder absichern.