Donauhafen Ruse erhält ein intermodales Terminal

Bulgariens größter Umschlagplatz an der Wasserstraße wird um fast 60 Mio. EUR aufgerüstet. Dazu kommt ein neuer Güterbahnhof mit sieben Gleisen.

Um knapp 60 Mio.EUR entsteht in der an der Donau gelegenen bulgarischen Stadt Ruse ein intermodales Terminal.Zur Umsetzung des Vorhabens erhält der Balkan-Staat vom Europäischen Regionalentwicklungsfonds EU-Fördermittel in Höhe von fast 50 Mio.EUR (49,6 Mio.EUR).