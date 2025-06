„Donau 1“: Dienstantritt für das neue Verbund-Arbeitsschiff

Am 23.Juni feierte der Verbund beim Lehrlingsheim des Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug die feierliche Inbetriebnahme des neuen Arbeitsschiffs „Donau 1“.Als Taufpatin fungierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die in ihrer Ansprache betonte: „Die Schiffstaufe der ‚Donau 1‘ ist ein ganz großer Anlass und ein klares Symbol für Innovation, Nachhaltigkeit und die Energiewende.“ Die „Donau 1“ stehe für alles, was Niederösterreich ausmache: „Nämlich die Kraft der Donau, die Innovationskraft des Verbundes und vor allem den ganz starken Willen, die nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder zu gestalten“, sagte Johanna Mikl-Leitner.Mit Blick auf die Zukunft betonte die Landeshauptfrau, wie wichtig Eigenständigkeit, regionale Wertschöpfung, Innovation und Verantwortung seien: „Für all das steht unsere Partnerschaft, steht der Verbund.

