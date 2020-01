Dimerco und Elanders kooperieren in der Luft- und Seefrachtspedition

Die ITG Air & Sea GmbH ist eine Ausgliederung der ITG GmbH Internationale Spedition + Logistik (ITG), die am 1. November 2019 gegründet wurde. Dies ermöglicht der ITG und ihrer Muttergesellschaft Logistics Group International (LGI) sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und einen weiter verbesserten integrierten Logistikservice anzubieten. Sowohl ITG als auch LGI gehören zur Elanders Group.



Das taiwanesische Logistikunternehmen Dimerco pflegt seit über 25 Jahren eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit ITG. Diese jüngste strategische Investition in Form einer 25-Prozent-Beteiligung an der ITG Air & Sea GmbH soll die gegenseitige Zusammenarbeit stärken und es Dimerco ermöglichen die Kunden besser zu bedienen, sowie das Geschäft und die globale Präsenz durch die Nutzung der Logistik-Kapazitäten von LGI und ITG in Deutschland, sowie von Elanders in Schweden auszubauen.



Darüber hinaus kann die Elanders-Gruppe damit die Servicekapazität im gesamten Dimerco-Netzwerk, das sich über 160 Standorte in China, Asien-Pazifik, Indien und Nordamerika erstreckt, verbessern. Das Dimerco Value Plus System soll außerdem den Service verbessern, das Geschäft weiter ausbauen und so eine Win-Win-Situation erzielen.

ITG mit Hauptsitz in Schwaig nahe dem Flughafen München ist ein Logistikdienstleister mit zwölf Niederlassungen und sieben Logistikzentren in Deutschland, den Niederlanden, den USA und Russland, der Kunden aus den Bereichen Mode, Textil, Kosmetik, Lifestyle & Luxusmarken sowie Werbung und Vermarktung maßgeschneiderte Dienste bietet.



Elanders ist eine schwedische Aktiengesellschaft und bietet mit ihrer Tochtergesellschaft LGI integrierte und maßgeschneiderte Lösungen für die Abwicklung der teilweisen oder gesamten Lieferkette der Kunden. Das Unternehmen hat fast 7.000 Mitarbeiter in 20 Ländern auf vier Kontinenten und einen Jahresumsatz von 1,1 Mrd. Euro. Bedeutende Märkte sind China, Deutschland, Singapur, Schweden, Großbritannien und die USA.

www.dimerco.com