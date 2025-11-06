Anzeige

Digitale Transformation: Noch viele Logistiker im Blindflug

06.11.2025

Der Fokus der Branche liegt vor allem auf internen Effizienzgewinnen, die Erschließung innovativer Geschäftsfelder bleibt oft aus.

Digitale Transformation: Noch viele Logistiker im Blindflug Bild: AdobeStock
Die Transport- und Logistikbranche steckt in einem Digitalisierungsparadox: Während 96 Prozent aller Unternehmen angeben, ihre digitale Transformation angestoßen zu haben, schaffen es lediglich 10 Prozent, neue Technologien in der Breite zu optimieren und zu skalieren.Das geht aus der Studie „Transport und Logistik im Wandel: Stand der digitalen Transformation 2025“ von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, und der Bundesvereinigung Logistik (BVL) hervor.Demnach stufen rund zwei Drittel der 115 befragten Logistikdienstleister, vorrangig aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihren eigenen digitalen Reifegrad als niedrig bis mittel ein.Zwar verfügen 69 Prozent der Unternehmen über strategische Leitplanken zur Digitalisierung, doch nur knapp ein Drittel schafft es, diese auch operativ in den Geschäftsalltag zu überführen.Die Folge: Der erhoffte Mehrwert für Geschäft und Kunden bleibt für die Mehrheit der Branche trotz steigender Ausgaben bislang aus.

