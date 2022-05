Digitale Spedition Sennder jetzt auch in Bukarest

Mit insgesamt elf Niederlassungen in ganz Europa setzt das digitale Speditionsunternehmen Sennder sein strategisches Wachstum fort.Gemeinsam mit den bereits bestehenden Aktivitäten in Polen und Lettland trägt der neue Standort in Rumänien zur wachsenden Marktpräsenz des Unternehmens in Mittel- und Osteuropa bei. „Die Eröffnung der Niederlassung in Buakrest ist ein wichtiger Schritt, um unsere Vision, Logistik mit Hilfe von Technologie in eine nachhaltige Zukunft zu bringen in dieser Region zu verwirklichen.Wir expandieren weiter in Europa und schaffen neue und innovative Dienstleistungen für Transportunternehmen und gewerbliche Verlader, indem wir eine effizientere und transparentere Straßenlogistik in einer komplexen und schwer vorhersehbaren Marktumgebung ermöglichen”, erklärt Tom Christenson, COO bei sennder.Die operativen Geschäfte von Sennder in Rumänien werden von Bogdan-Gabriel Steliean geleitet.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login