DHL und Neste wollen Flugzeuge mit Öko-Kerosin betanken

Im Rahmen eines zukunftsweisenden Projekts arbeiten das deutsche Logistik- und Postunternehmen DHL Group und der finnische Neste-Konzern, ein weltweit führender Produzent von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugkraftstoff, jetzt eng zusammen: Die beiden Partner wollen ein kommerzielles Modell entwickeln, das schrittweise zur Abnahme von rund 300.000 Tonnen reinem, unvermischtem SAF (Sustainable Aviation Fuel) durch DHL im Jahr 2030 führt.Gleichzeitig werden die beiden Unternehmen auch kooperieren, um den Einsatz von erneuerbarem Diesel, sprich HVO100, im Straßentransport zu erkunden.Denn DHL strebt an, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der eigenen Logistik zu erreichen.Zwischenziele bis 2030 umfassen die Elektrifizierung von zwei Dritteln der Fahrzeuge für die Zustellung auf der letzten Meile und die Erhöhung des Anteils nachhaltiger Kraftstoffe in allen Transportmodi auf mehr als 30 Prozent.

