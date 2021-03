DHL und Formel 1 verlängern Logistikpartnerschaft

DHL bleibt für die nächsten Jahre offizieller Logistikpartner der Formel 1 und verantwortet weiterhin den Transport der Königsklasse des Motorsportes rund um die Welt.In 2021 stehen mit 23 Grand Prix so viele wie niemals zuvor im Rennkalender.Bereits seit 2004 ist DHL offizielle Logistikpartner der Formel 1.Zu den weltweit ausgetragenen Grand Prix-Veranstaltungen werden beispielsweise die Rennwagen, das Equipment der Teams, Öl und Kraftstoffe sowie die Übertragungstechnik transportiert.„Wir sind stolz darauf, unsere einzigartige Partnerschaft auch in den kommenden Jahren fortzusetzen“, freut sich Arjan Sissing, Global Head of Brand Marketing bei DHL.

