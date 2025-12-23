DHL und CMA CGM pushen Dekarbonisierung der Seefracht

Gemeinsamer Erwerb von 8.990 Tonnen Biokraftstoff der zweiten Generation spart 25.000 Tonnen CO2e ein.

DHL Global Forwarding und CMA CGM kooperieren bei der Dekarbonisierung des globalen Containertransports.Die beiden Unternehmen haben vereinbart, gemeinsam 8.990 Tonnen UCOME-Biokraftstoff der zweiten Generation einzusetzen.„Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zu CO2-armen Lieferketten", sagt Casper Ellerbaek, Leiter Global Ocean Freight bei DHL Global Forwarding.„Durch den Einsatz nachhaltiger Schiffskraftstoffe helfen wir unseren Kunden, ihre Klimaziele zu erreichen und echte Fortschritte bei der Dekarbonisierung zu erzielen.