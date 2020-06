DHL und AFKLMP erhöhen Transparenz in der Pharmalogistik

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, und Air France KLM Martinair (AFKLMP) Cargo verbessern die Transparenz in der pharmazeutischen Logistikkette. Gemeinsam haben die beiden führenden Anbieter in der Luftfrachtindustrie für Arzneimittel eine direkte Host-to-Host-Verbindung geschaffen, um sowohl die Verfügbarkeit als auch die Zuverlässigkeit von Daten für ihre Kunden zu erhöhen. Dadurch sind Informationen über Lieferungen leicht zugänglich und können über DHLs LifeTrack-Portal nachverfolgt werden.

Nina Heinz, Global Head of Network & Quality bei DHL Global Forwarding, erklärt: „Datentransparenz ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, die Produktintegrität und letztendlich Sicherheit für Patienten zu gewährleisten. Ein partnerschaftlicher Ansatz bei der Automatisierung der gemeinsamen Nutzung von Sendungsdaten für Transportmerkmale wie beispielsweise die Containertemperatur, ist ein entscheidender Schritt, um unseren Kunden die Sicherheit zu geben, dass ihre Sendungen verlässlich rund um die Welt transportiert werden.“

AFKLMPs Global Head of Pharmaceutical Logistics, Enrica Calonghi fügt hinzu: „Das ist ein wichtiger Meilenstein und ein weiteres Beispiel für unsere großen innovativen Ambitionen. Wir bei Pharmaceutical Logistics wollen Transparenz in jeder Phase der Kühlkette schaffen. Es handelt sich um die nächste Stufe in der Digitalisierung unserer Branche.“

Durch die gemeinsamen Anstrengungen verbessern DHL Global Forwarding und AFKLMP die Integration ihrer Systeme und machen gemeinsame Temperaturmessungen für aktive Pharmalösungen möglich. In der pharmazeutischen Industrie ist die volle Transparenz der Logistikkette entscheidend, um die Integrität der Produkte sicher zu stellen.

Die gemeinsame Lösung sieht eine systembasierte, integrierte gemeinsame Nutzung von Daten wie Sendungsverlauf (einschl. wichtiger Meilensteine und Temperaturprüfungen für aktive Container) vor. Das ermöglicht sowohl höhere Standards bei der Zuverlässigkeit als auch Aktualisierungen der Produkttemperatur in Echtzeit in der Kühlkette, während das Produkt in speziellen klimatisierten Containern transportiert wird.

Zurzeit wird dieser Service an AFKLMPs größten Life-Sciences-Hubs in Amsterdam Schiphol und Paris CDG angeboten. Auf der Grundlage dieser ersten Machbarkeitsstudie haben die beiden Unternehmen vereinbart, dass die Temperaturmessungen bei aktiven Containern auf alle wichtigen Pharma-Netzwerkpunkte ausgeweitet werden.

