DHL-Station in Wien bleibt Luftfracht-Maßstab für Pharmatransporte

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, hat seine Luftfrachtstation in Wien erneut von der International Air Transport Association (IATA) mit dem CEIV-Siegel für Pharmatransporte zertifizieren lassen. Mit der Auditierung attestiert der internationale Dachverband der Luftfahrtindustrie dem Unternehmen herausragende Service- und Qualitätsstandards durch einheitliche Prozesse und ein richtlinienkonformes Netzwerk.

„Heute ist es wichtiger denn je, ein belastbares und hoch effizientes Transportnetzwerk zu betreiben, das den speziellen Bedürfnissen der Life Sciences- und Healthcare-Industrie gerecht wird. Wir freuen uns deshalb, dass wir nicht nur eine erneute Zertifizierung nach IATA CEIV Pharma auf Konzernebene, sondern diese auch für unsere hochmoderne Luftfrachtstation in Fischamend am Wiener Flughafen erhalten haben“, so Christoph Wahl, Managing Director bei DHL Global Forwarding Österreich.

Die Regeln und Vorschriften im Life Sciences- und Healthcare-Sektor werden seit Jahren verschärft, insbesondere was die Beförderung und Lagerung von Produkten angeht. „Mit der erneuerten CEIV-Pharma-Zertifizierung der IATA zeigen wir einmal mehr, dass wir unsere Servicequalität kontinuierlich verbessern und ein zuverlässiger Partner für den Transport lebenswichtiger und temperaturempfindlicher Produkte sind“, erläutert Nina Heinz, Global Head of Network & Quality bei DHL Global Forwarding.

DHL begann bereits 2016 mit der CEIV-Pharma-Zertifizierung seiner weltweiten Standorte und legte so die Messlatte in der Pharmalogistik höher. Nach unabhängigen Audits durch Dritte und Schulungen für Mitarbeitende vor Ort konnte der Logistikdienstleister in Wien das GxP (Good x Practice) Gütesiegel erneuern. Auf diese Weise verbessert DHL Global Forwarding das Qualitätsniveau bei der Beförderung und Lagerung von Pharmaprodukten.

Die GxP konforme Anlage in Wien bietet 1.115 m² Fläche. 558 m² stehen für die Temperaturspanne zwischen +2 und +8 Grad Celsius und noch einmal die gleiche Fläche für den Bereich zwischen +15 und +25 Grad Celsius zur Verfügung. Der Standort ist außerdem TAPA-A-zertifiziert, sowie DHL Thermonet Ocean zertifiziert.

Als Marktführer in der Life Sciences- und Healthcare-Branche bietet DHL den Mitarbeitenden aller Ebenen und Funktionsbereiche weltweit wichtige Tools, um den Anforderungen sowohl der Kunden als auch der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. So wurden mithilfe eines speziellen Schulungsprogramms die IATA-Regulierungsstandards an allen wichtigen GxP-Standorten (Good x Practice) in großem Maßstab weltweit umgesetzt.

Das im Rahmen der „Certified“ Initiative angebotene Programm „Certified Life Sciences Specialist“ (CLSS) umfasst eine ganze Reihe von verpflichtenden Schulungen, Fachkursen und Materialien, mit denen das nötige Know-how für die hochspezialisierte Branche vermittelt wird. Wie bei allen temperaturgeführten Standorten von DHL haben alle Beschäftigten in Wien, die mit der Bearbeitung und Beförderung von Life Sciences- und Healthcare-Produkten befasst sind, das Training erfolgreich durchlaufen und sind zertifizierte Life Science Specialists.

Mit seinem internationalen Netzwerk bietet DHL an seinen Air GxP zertifizierten Standorten ein breitgefächertes Produktportfolio für zeit- und temperatursensiblen Luftfrachtsendungen, gestützt auf nahtlose Temperaturtransparenz entlang der gesamten Lieferkette. Dies Die ergänzt durch Zusatzleistungen wie die Tür-zu-Tür-Kurierlösung „Life Sciences graded Specialty Courier“, der „Medical Express“-Service mit festen Zustellzeiten und „DHL Clinical Trial Logistics“, eine Logistiklösung speziell für klinische Studien, die beispielsweise den Transport von Arzneimitteln, Laborausstattung und sonstiger medizinischer Ausrüstung umfasst.

www.dpdhl.com