DHL startet internationale Logistik für Covid-19-Impfstoffe

Der Logistikkonzern DHL beginnt mit der internationalen Auslieferung von Covid-19-Impfstoffen. In der vergangenen Woche nahm die israelische Regierung die ersten Impfdosen zur Versorgung ihrer Bevölkerung entgegen. Die Vakzine wurden von DHL Express und DHL Global Forwarding nach Israel geflogen. Zusätzlich zu den ersten Flügen nach Israel plant DHL im Dezember und darüber hinaus weitere Flüge mit Impfstoffen von seinen weltweit operierenden Drehkreuzen.

Das erste Flugzeug von DHL Express landete vergangenen Woche Mittwoch am internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv und wurde von Premierminister Benjamin Netanyahu in Empfang genommen. DHL Global Forwarding, der Spezialist für internationale Frachttransporte von Deutsche Post DHL Group, organisierte einen weiteren Charterflug für eine zusätzliche Ladung Impfdosen, der am 10. Dezember um 15 Uhr Ortszeit am Flughafen Ben Gurion eintraf. Weitere Flüge werden folgen.

„Mit unserer umfassenden Expertise in der Life-Sciences- und Healthcare-Logistik und unseren engagierten und passionierten Mitarbeitern, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Corona-Pandemie schon bald Geschichte ist. Ganz im Sinne des Unternehmenszwecks von Deutsche Post DHL Group – Menschen verbinden und Leben verbessern“, sagt Thomas Mack, Head of Global Airfreight bei DHL Global Forwarding.

Das DHL Portfolio für die Healthcare-Branche und die mehr als 150 Kunden aus der pharmazeutischen Industrie umfasst 20 Depots für klinische Studien, 100 zertifizierte Stationen, 160 GDP-zertifizierte Lager, 15 GMP-zertifizierte Standorte und 135 medizinische Express-Standorte. Mehr als 9.000 Experten sind in dem globalen Netzwerk von DHL tätig, damit Pharmaunternehmen, medizinische Gerätehersteller, klinische Test- und Forschungseinrichtungen, Großhändler und Vertriebsunternehmen sowie Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister miteinander vernetzt werden.



Die weltweiten Logistikanbieter stehen insgesamt vor der Herausforderung, schnell medizinische Lieferketten aufzubauen, um ein nie zuvor gesehenes Volumen von mehr als zehn Milliarden Impfdosen weltweit auszuliefern, wobei auch die rund drei Milliarden Menschen erreicht werden müssen, die in Regionen mit einer weniger gut entwickelten Logistikinfrastruktur leben.

Um in den nächsten zwei Jahren eine weltweite Versorgung mit Covid-19-Vakzinen sicherzustellen, werden rund 200.000 Palettenlieferungen, 15 Millionen Lieferungen in Kühlboxen sowie 15.000 Flüge in den unterschiedlichen Lieferketten erforderlich sein. Mit einer Flotte von mehr als 260 Flugzeugen, einer Vielzahl von Partnerfluggesellschaften und einem Netzwerk von Hubs und Gateways, das mehr als 220 Länder und Territorien abdeckt, sieht sich DHL für die weltweite Verteilung der Covid19-Impfstoffe optimal vorbereitet.

