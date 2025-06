DHL Group mietet 30 Stück Mercedes-Benz eActros 600

Der Logistikanbieter DHL Group, der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck und der Nutzfahrzeugvermieter hylane GmbH haben auf der „transport logistic"-Messe in München eine Kooperation im Bereich vollelektrische Lkw unterzeichnet.Die Partnerschaft sieht vor, dass DHL 30 E-Lkw des Typs Mercedes-Benz eActros 600 über das „Transport as a service"-Modell von hylane bezieht.Für die drei Partner ist dies zugleich der größte Vertragsabschluss für E-Lkw in Deutschland in diesem Jahr.DHL kauft die Fahrzeuge nicht, sondern rechnet mit hylane auf Basis der tatsächlich gefahrenen Kilometer ab.Die E-Lkw sollen bis Ende des zweiten Quartals 2026 ausgeliefert werden und im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland im Transport zwischen Paketzentren zum Einsatz kommen.

