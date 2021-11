DHL Global Forwarding will mehr Marktanteil in Europa

Tobias Schmidt ist mit Wirkung zum 1.November zum CEO DHL Global Forwarding Europa ernannt worden.Er folgt beim Luft- und Seefrachtspezialisten von Deutsche Post DHL Group auf Thomas George, der die europäische Organisation seit 2016 erfolgreich geleitet hat.„Wir sind überzeugt, dass Tobias Schmidts Unternehmergeist und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Speditionsmarkt dazu beitragen werden, den Marktanteil von DHL Global Forwarding in Europa weiter auszubauen und die europäische Organisation für die Zukunft noch mehr zu stärken“, so Tim Scharwath, CEO DHL Global Forwarding, Freight.Tobias Schmidt verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Logistikbranche sowie eine fundierte Expertise in den Bereichen Integration und Transformation.

