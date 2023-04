DHL vertieft Partnerschaft mit Turkish Cargo

DHL Global Forwarding und Turkish Cargo wollen ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren.Dazu haben der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group und die Luftfrachtdivision von Turkish Airlines auf dem IATA World Cargo Symposium, ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet.Auf der Grundlage des MoU wird DHL Global Forwarding SMARTIST, das Frachtzentrum von Turkish Cargo am internationalen Istanbuler Flughafen, als eines seiner globalen Luftfrachtdrehkreuze nutzen.Dies wird den über Istanbul abgewickelten Luftfrachtverkehr deutlich steigern.„Die Türkei, die sich sowohl über den europäischen als auch den asiatischen Kontinent erstreckt, ist geografisch ideal gelegen, um als Logistikdrehschreibe für Europa, Asien sowie die MEA-Region und die USA zu fungieren, Wir freuen uns über die Intensivierung unserer langjährigen Partnerschaft mit Turkish Cargo, die uns nicht nur zuverlässige Luftfrachtkapazitäten, sondern auch eine hochmoderne Logistikinfrastruktur für die Abwicklung von Luftfracht in Istanbul bietet“, so Thomas Mack, Global Head of Air Freight, DHL Global Forwarding.

