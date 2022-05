DHL Global Forwarding wird smarter und grüner

Neue Smart ETA Funktion sagt Ankunftszeiten in der Seefracht bis zu 48 Prozent genauer voraus als Reedereien selbst, verspricht der Logistiker.

Auf dem diesjährigen myDHLi Digital Summit präsentiert DHL Global Forwarding, Freight neue Funktionen und Erweiterungen für die digitale Kundenplattform myDHLi.„Kunden können ab sofort die Effizienz ihrer Logistik weiter steigern, unter anderem durch eine ETA-Prognosefunktion (Estimated Time of Arrival), welche die voraussichtliche Ankunftszeit von Seefracht berechnet“, teilt das Unternehmen mit.Um das Eintreffen von Sendungen nahezu in Echtzeit vorherzusagen, nutzt Smart ETA fortschrittliche Datenanalysen.Darüber hinaus unterstützt die Plattform das Nachhaltigkeitsengagement der Kunden mit Funktionen zur Berechnung und Analyse ihres CO2-Fußabdrucks sowie Insetting- und Offsetting-Optionen zur Dekarbonisierung der Transporte.Die zentrale Follow + Share-Funktionalität bietet nun auch konfigurierbare Sendungsbenachrichtigungen, und wird so individuellen Kundenanforderungen noch besser gerecht.