DHL Global Forwarding: Direkt-Charter für Pharma von Wien nach Algier

Hochmoderne Ausstattung der Pharmaumschlag- und Lagerflächen am DHL Campus in Wien garantiert eine sichere Lieferkette weltweit.

DHL Global Forwarding hat vorige Woche eine dringende Pharma-Sendung per Direktcharter von Wien nach Algier spediert.Die essentielle Fracht bestand aus 13 Paletten und wog knapp 22 Tonnen.Am Life Sciences & Healthcare (LSH) Standort des Unternehmens in Wien wurde sie in einem Temperaturbereich von +2 bis +8°C auf auf 13 ULDs (Unit Loading Devices) verpackt und temperaturkontrolliert versendet.„Wir sind ein verlässlicher Partner für den Transport von temperatursensiblen Arzneimitteln.Dank unseres dichten und hochmodernen globalen Netzwerks, das alle strengen Anforderungen – unter der Luftfrachtorganisation IATA – erfüllt, können wir lebensrettende Sendungen auch während der angespannten Corona-Zeit rasch, sicher und unkompliziert zum Beispiel mittels Direktcharterfluges durchführen“, erklärt Christoph Wahl, Geschäftsführer von DHL Global Forwarding Österreich.