DHL glänzt als Logistiker für Life Sciences und Healthcare

Der Covid-19-Ausbruch ist die größte globale Gesundheitskrise der letzten 100 Jahre.Regierungen, NGOs und Behörden haben sich darauf konzentriert, das Virus einzudämmen und die weltweiten Impfprogramme zu beschleunigen, um die Bevölkerung zu schützen und die schnelle Erholung der Wirtschaft sicherzustellen.DHL spielt im globalen Rollout der Impfungen eine Schlüsselrolle und hat seit Dezember letzten Jahres über eine Milliarde Covid-19-Impfdosen in mehr als 160 Länder geliefert.DHL Global Forwarding und DHL Express sind mit Transporten über verschiedene Routen aus europäischen und anderen Herstellungsorten in Länder in Asien-Pazifik, Südamerika und Europa beauftragt.DHL Supply Chain trägt für die korrekte Lagerung und lokale Verteilung der Impfstoffe in mehreren Bundesländern die Verantwortung.

