DHL Freight D-A-CH-Cluster: Thomas Vogel wird neuer CEO

DHL Freight, einer der führenden Anbieter für Straßentransporte in Europa, besetzt mit Anabela Pires und Thomas Vogel gleich zwei Führungspositionen mit Wirkung zum 1. Jänner 2021 neu. Anabela Pires übernimmt die Rolle als CEO für die Regionen Central Eastern, Southern Europe & Americas, Middle East, Africa (CESE & AMEA), Dr. Thomas Vogel wird neuer CEO bei DHL Freight für die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. Anabela Pires steigt zusätzlich ins DHL Freight Management Board auf, dem Thomas Vogel in seiner bisherigen Rolle als COO bereits angehört. Beide berichten direkt an Uwe Brinks, CEO DHL Freight.

Thomas Vogel folgt in der Funktion als CEO DHL Freight Deutschland, Österreich & Schweiz auf Bernhard Wirth, der mit dem neuen Jahr in den Ruhestand geht. Er begann seine Karriere im Konzern 2014 bei Post & Paket als Leiter Strategie. 2016 wurde er zum SVP Ressourcensteuerung Post und Paket Deutschland ernannt, bevor er 2017 zu DHL Freight wechselte. Seine jetzige Rolle als Chief Operating Officer übernahm er 2018, wo er maßgeblich das Netzwerk unter Produktivitäts- und Qualitätsaspekten weiter entwickelt und neue Impulse auch im Zollbereich setzte. Seit 2019 sitzt Thomas Vogel zudem in der Geschäftsführung der digitalen Frachtplattform Saloodo!.

„Das neue D-A-CH Cluster steht hervorragend da, jetzt geht es darum nachhaltiges Wachstum weitervoranzutreiben und die stabile Qualität hochzuhalten“, sagt Thomas Vogel. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit den anderen Board-Mitgliedern, Wachstum, Digitalisierung und nachhaltige Transportlösungen bei DHL Freight kontinuierlich weiter zu entwickeln.“

Anabela Pires verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im operativen Frachtgeschäft. Sie begann ihre Karriere bei Deutsche Post DHL Group im Jahr 2012. 2014 übernahm sie die Verantwortung als Niederlassungsleiterin Maintal, bevor sie 2015 in ihre derzeitige Rolle als Area Manager Central DHL Freight Deutschland & Niederlassungsleiterin Maintal wechselte.

Ihr Vorgänger Stefano Arganese wird sich zukünftig in seiner neuen Funktion als Chief Transformation Officer auf die Leitung des E4U Programmes konzentrieren. Das Digitalisierungsprojekt, zu dem auch die Entwicklung und der Roll Out des neuen Transportmanagementsystems EVO gehören, ist eines der wichtigsten Projekte für DHL Freight in den nächsten Jahren.

„Für uns als globales Logistikunternehmen, mit Mitarbeitenden in über 220 Ländern und Territorien, ist das Thema Diversität ein großes Anliegen. Wir sehen es in unserer Pflicht hier als gutes Beispiel voranzugehen und haben uns deshalb als Ziel gesetzt bis 2025 konzernweit einen Anteil von 30 Prozent Frauen in Führungspositionen zu erreichen“, erklärt Uwe Brinks, CEO bei DHL Freight.

www.dpdhl.com