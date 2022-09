DHL Express dreht kräftig an der Preisschraube

Der internationale Expressdienstleister kündigt für Österreich eine Tariferhöhung von fast 10 Prozent ab 1. Jänner 2023 an.

DHL Express, der internationale Expressdienstleister, hat zum 1.Jänner 2023 Preisanpassungen angekündigt.In Österreich sollen die Tarife im Vergleich zu 2022 um 9,9 Prozent steigen.„Mit der jährlichen Preisanpassung sind wir in der Lage, in unsere Infrastruktur und Technologie zu investieren, um widerstandsfähige, nachhaltige und erstklassige Kundenlösungen zu gewährleisten.Dazu gehören hochmoderne Flugzeuge und Fahrzeuge, die Erweiterung unserer Drehkreuze und Gateways, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, sowie Investitionen in umweltfreundlichere und ‚grüne‘ Lösungen wie nachhaltigen Flugkraftstoff und Elektrofahrzeuge," kommentiert Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria.