DHL Campus Vienna Airport wird mit Ökostrom krisensicher

Zwei moderne PV-Anlagen mit Batteriespeicher garantieren die Energieversorgung auch im Falle eines Blackouts.

Bild: DHL Global Forwarding (Austria) GmbH / Die neue Photovoltaikanlage am DHL Campus Wien ermöglicht energieautarke Abwicklungen auch im Falle eines Blackouts. v.l.: Christoph Wahl, Rudolf Soucek, Marcel Krenn, Gottfried Uzan und Thomas Ziegler.

Der Luft- und Seefrachtspezialist DHL Global Forwarding sowie DHL Freight, der Landfracht-Experte der Deutsche Post DHL Group, setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit: Am DHL Campus Vienna Airport in Fischamend sind zwei hochmoderne Photovoltaikanlagen inklusive Batteriespeicher offiziell in Betrieb gegangen.Die beiden Installationen verfügen über eine Gesamtleistung von 800 kWp sowie zwei Energiespeicher mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.500 kWh.Damit kann ein Ertrag von rund 850.000 kWh generiert und mehr als der aktuelle jährliche Strombedarf produziert werden.