DHL Campus Vienna Airport wird mit Ökostrom krisensicher

10.12.2025

Zwei moderne PV-Anlagen mit Batteriespeicher garantieren die Energieversorgung auch im Falle eines Blackouts.

DHL Campus Vienna Airport wird mit Ökostrom krisensicher Bild: DHL Global Forwarding (Austria) GmbH / Die neue Photovoltaikanlage am DHL Campus Wien ermöglicht energieautarke Abwicklungen auch im Falle eines Blackouts. v.l.: Christoph Wahl, Rudolf Soucek, Marcel Krenn, Gottfried Uzan und Thomas Ziegler.
Der Luft- und Seefrachtspezialist DHL Global Forwarding sowie DHL Freight, der Landfracht-Experte der Deutsche Post DHL Group, setzen ein Zeichen für Nachhaltigkeit: Am DHL Campus Vienna Airport in Fischamend sind zwei hochmoderne Photovoltaikanlagen inklusive Batteriespeicher offiziell in Betrieb gegangen.Die beiden Installationen verfügen über eine Gesamtleistung von 800 kWp sowie zwei Energiespeicher mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.500 kWh.Damit kann ein Ertrag von rund 850.000 kWh generiert und mehr als der aktuelle jährliche Strombedarf produziert werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Yusen gewinnt das Rennen um Movianto International

EU-Kommission gibt grünes Licht für den Milliarden-Deal. Als nächster Schritt ist ein Joint Venture mit MSC in Afrika angedacht.

09.12.2025

Koralmbahn: Platz für Cargo könnte knapp werden

Eine Veranstaltung des Vereins Netzwerk Logistik in Graz hat das große Infrastrukturprojekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

05.12.2025

Digicust steht vor globaler Expansion

Nach Abschluss der Pre-Series-A Finanzierungsrunde startet die KI-Zollplattform mit Rückenwind in die nächste Wachstumsphase.

03.12.2025