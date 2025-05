DFDS und Volvo: Nachtlogistik für 150 Container im Monat

Bild: Port of Antwerp-Bruges

Volvo Trucks und DFDS bündeln ihre Kräfte, um Transporte im belgischen Flandern nachts statt tagsüber durchzuführen.Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Beförderung von Containern mit Ersatzteilen zwischen dem Volvo Trucks-Verteilzentrum in Gent und den Hochseeterminals im Hafen von Antwerpen.Durch den Einsatz schwerer Elektro-Lkw fährt DFDS emissionsfrei zum und vom Hafen, größtenteils außerhalb der Hauptverkehrszeiten am Tag. Der Schritt in die Nachtlogistik erhöht nicht nur die Effizienz der Transportkette, sondern setzt auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit.Die Vorteile sind vielfältig.