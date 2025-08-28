DFDS und TT-Line erhöhen Kapazität im Baltikum-Verkehr

28.08.2025

Die Erweiterung erfolgt im Rahmen einer Space-Charter-Vereinbarung und mit dem Einsatz eines neuen Green RoPax-Schiffes.

DFDS und TT-Line erhöhen Kapazität im Baltikum-Verkehr Bild: DFDS
DFDS und TT Line haben eine Partnerschaft für drei Fährrouten in der Ostsee abgeschlossen.Mit der Vereinbarung erhöht DFDS die Anzahl der angebotenen Verbindungen zwischen Klaipeda in Litauen und Karlshamn in Schweden.  Darüber hinaus bietet die dänische Reederei ab sofort Kapazitäten auf der Strecke Klaipėda–Trelleborg sowohl für Passagier- als auch für Frachtkunden an.Auf der Route zwischen Klaipėda und Travemünde wird ausschließlich Cargo verschifft.Passagier- und Frachtkunden können alle Verbindungen von und nach Klaipeda buchen, unabhängig davon, welche der beiden Fährgesellschaften die Überfahrt durchführt.

