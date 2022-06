DFDS navigiert mithilfe „fliegender Augen“ 

Ein Drohnensystem unterstützt die Kapitäne an Bord künftig beim Anlegen und beim Navigieren durch Engstellen.

DFDS führt ein Drohnensystem als Teil der Ausrüstung von Handelsschiffen ein.Das Unternehmen arbeitet seit einem Jahr mit Upteko zusammen und setzt diese Technik nun als erste Reederei weltweit ein.„Der sichere und effiziente Betrieb der Schiffe ist in unserer Branche entscheidend.Unser neues Drohnensystem unterstützt bei der Entscheidungsfindung.Damit verschieben wir die Grenzen dafür, wie Technologie einen Mehrwert in Bezug auf Sicherheit und Optimierung der Abläufe schaffen kann", so Rune Keldsen, EVP und Chief Technology Officer bei DFDS.