DFDS erweitert Kapazität auf der Fährlinie Rosslare – Dünkirchen

Mit 1.April ergänzt DFDS die direkte Fährverbindung zwischen dem Rosslare Europort in Irland und dem Seehafen Dünkirchen in Nordfrankreich um eine vierte Fähre.Die „Ark Dania" bietet Platz für 188 Lkw-Einheiten (davon 12 begleitete Fahrzeuge und 176 unbegleitete Trailer).Die Direktverbindung steht gleichermaßen hoch im Kurs bei Speditionen als auch bei der Industrie, da Verzögerungen, Grenzkontrollen und Papierkram entfallen, die bei der Streckenführung via dem Vereinigten Königreich als Landbrücke einhergehen.Bei der Ankunft in Dünkirchen oder Rosslare können die Fahrer sofort weiterfahren, um ihre Ziele innerhalb der Vorschriften für Einsatzzeiten zu erreichen.

