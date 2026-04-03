DFDS erhöht Kapazität auf der Route Rosslare–Dünkirchen

Durch den Einsatz eines dritten Schiffes werden insgesamt sieben Rundläufe pro Woche im Irland-Verkehr angeboten.

Ab September 2026 betreibt die dänische Reederei DFDS zwei zusätzliche Rundläufe pro Woche auf der Strecke Rosslare in Irland und Dünkirchen in Frankreich.Dafür kommt ein drittes Schiff zum Einsatz, das die Kapazität sowohl für Frachtkunden als auch für Passagiere erhöht.Auslöser dafür ist die steigende Nachfrage nach direkten Transportverbindungen zwischen Irland und Kontinentaleuropa.Um dem Rechnung zu tragen, erweitert DFDS den Fahrplan auf insgesamt sieben Rotationen pro Woche.Das bietet Spediteuren mehr Flexibilität und Optionen.