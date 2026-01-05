Deutschland: Private Güterbahnen im Vormarsch

Die Bundesnetzagentur bescheinigt dem Schienengüterverkehr innerhalb der letzten 20 Jahre ein Wachstum von 41,4 Prozent.

Laut der in regelmäßigem Abstand durchgeführten „Marktuntersuchung Eisenbahnen“ der Bundesnetzagentur haben private Güterbahnen in Deutschland im Jahr 2024 ihren Marktanteil weiter gesteigert.Diese erzielten in der Beobachtungsperiode trotz leicht rückläufigem Schienengüterverkehr 63 Prozent aller Zugkilometer.Während DB Cargo weiter Verluste verzeichnete, erreichten die Wettbewerber laut Mitteilung eine durchschnittliche Umsatzrendite von 1,9 Prozent.Erstmals überschritt der Schienengüterverkehr demnach eine Gesamtumsatzmarke von 7 Mrd.EUR.