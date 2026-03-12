Deutsche Seehäfen: 15 Mio. TEU im Containerkehr

12.03.2026

Der gesamte Seeverkehr 2025 war von einem deutlichen Wachstum beim Güterempfang aus dem Ausland geprägt.

Deutsche Seehäfen: 15 Mio. TEU im Containerkehr Bild: ZDS
Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden insgesamt 284,4 Mio.Tonnen Güter abgefertigt.Das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber 2024 (273,9 Mio.Tonnen).

