Weniger Air Cargo am Flughafen Wien

Für den Flughafen Wien war das Jahr 2019 von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung des Passagieraufkommens und von einem Rückgang des Frachtumschlages geprägt. Letzterer ist im Vergleich zu 2018 um 3,9 Prozent auf 283.806 Tonnen gesunken. Das geht aus den heute in der Früh veröffentlichten Verkehrszahlen hervor.

„2019 verzeichnete der Flughafen Wien erstmals mehr als 31 Mio. Passagiere, wir zählen damit zu den 20 größten Airports Europas. Der mit dem Wegfall der AirBerlin-Gruppe seit 2018 eingetretene Aufholeffekt bei der Low Cost-Entwicklung in Wien wird etwas abflachen“, erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Die hohe Auslastung führt dazu, dass ab 2020 keine weiteren Slots in den Spitzenzeiten verfügbar sein werden, was künftig nur noch ein sehr gebremstes Wachstum ermöglichen wird. Im Mai 2020 eröffnet der neue Office Park 4 mit über 26.000 m² Bürofläche. Dadurch werden noch in diesem Jahr rund 25.000 Menschen am Standort beschäftigt sein.

www.viennaairport.com