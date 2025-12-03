Deugro: Finale Lieferung für Ineos Project One

Das Unternehmen hat insgesamt 85.500 Kubikmeter Ethan-Cracker-Komponenten zur Projektbaustelle im Hafen Antwerpen gebracht.

Deugro hat vor Kurzem die letzte Lieferung für Ineos Project One abgeschlossen.Die ersten 52.600 Kubikmeter Fracht – zehn übergroße und bis zu 738 Tonnen schwere sowie fast 50 Meter lange Lagertanks – wurden in zwei Chargen aus China angeliefert. Anschließend folgten weitere 33.000 Kubikmeter in drei Charterfahrten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman.