Deugro: Finale Lieferung für Ineos Project One

03.12.2025

Das Unternehmen hat insgesamt 85.500 Kubikmeter Ethan-Cracker-Komponenten zur Projektbaustelle im Hafen Antwerpen gebracht.

Deugro: Finale Lieferung für Ineos Project One Bild: Deugro
Deugro hat vor Kurzem die letzte Lieferung für Ineos Project One abgeschlossen.Die ersten 52.600 Kubikmeter Fracht – zehn übergroße und bis zu 738 Tonnen schwere sowie fast 50 Meter lange Lagertanks – wurden in zwei Chargen aus China angeliefert.  Anschließend folgten weitere 33.000 Kubikmeter in drei Charterfahrten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman.

