Panamakanal sitzt zunehmend auf dem Trockenen

Der niedrige Wasserstand im Panamakanal belastet den internationalen Schiffsverkehr immer stärker.Nach einer Mitteilung der Kanalbehörde Panama Canal Authority (APC) in Panama City muss die Zahl der Schiffe, die die Wasserstraße nutzen können, nochmals reduziert werden.Demnach soll bis Februar 2024 die Zahl der buchbaren Schiffspassagen schrittweise von zuletzt 30 auf 18 pro Tag gesenkt werden.Die Maßnahme ist Folge einer Dürre, wie es sie in Panama seit Jahrzehnten nicht gegeben hat.Seit 1950 hat es dort im Oktober noch nie so wenig geregnet wie heuer.

