Kärntner Transporteure südlich der Karawanken

Branchenvertreter aus Österreich und Italien diskutierten in Udine aktuelle Themen: Kabotage-Regelung und Fahrermangel brennen in beiden Ländern unter den Nägeln.

Bild: WKK-KK / Bruno Urschitz, Obmann der WK-Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, im Gespräch mit Denis Durisotto, Ratsmitglied der Handelskammer in Udine mit den Branchensprechern der italienischen Transporteure Masotti und Adami (am Bild sitzend von rechts nach links) sowie Branchenvertretern aus Kärnten und Italien (am Bild stehend).

Auf Initiative der Fachgruppe Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Kärnten haben sich vor kurzem Branchenvertreter aus Kärnten und Italien zu einem grenzüberschreitenden Austausch in der Handelskammer in Udine getroffen.„Egal auf welcher Seite der Karawanken - wir Transporteure stehen vor den gleichen Herausforderungen“, stellt Bruno Urschitz, Obmann der WK-Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe fest.An den bilateralen Gesprächen hat auch Denis Durisotto, Ratsmitglied der Handelskammer Udine in Vertretung von Präsident Giovanni da Tozzo, teilgenommen.Ein wichtiges gemeinsames Thema war die Kabotage-Regelung im Straßengüterverkehr.Dabei handelt es sich um Transportleistungen innerhalb eines Landes, die von einem ausländischen Transportunternehmen erbracht werden - oft von Frächtern aus osteuropäischen Ländern, in denen das Lohnniveau deutlich niedriger ist als in Österreich und Italien.