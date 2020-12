Deep Freezer bei DHL Global Forwarding in Österreich

DHL Global Forwarding, der Luft- und Seefrachtspezialist von Deutsche Post DHL Group, stattet seine Life Sciences & Healthcare (LSH) Standorte in Österreich zusätzlich mit Deep Freezern aus. Die Gerätschaften erlauben eine verlässliche Lagerung von temperaturkritischen Produkten, wie Corona-Impfstoffen und anderen Arzneimitteln, bei bis zu -80 ° Celsius.

Mit der Aufrüstung der österreichischen Standorte bereitet sich DHL Global Forwarding auf die Corona Impfstoff-Verteilung und den erwarteten Anstieg bei der Nachfrage nach Kühlketten-Logistik im Life Sciences & Healthcare Sektor vor. Dafür stehen für den Transport auf der letzten Meile seit längerem spezielle Thermo-Trucks bereit.

„DHL Global Forwarding ist auf die Corona Impfstoff-Distribution in Österreich vorbereitet. Dank unseres dichten und hochmodernen globalen Netzwerks, das alle strengen Anforderungen – unter anderem der Luftfrachtorganisation IATA – erfüllt, können wir flexibel auf Bedarfe nach temperaturgeführter Logistik reagieren und sind somit ein verlässlicher Partner für den Transport von temperatursensiblen Arzneimitteln“, sagt Christoph Wahl, Geschäftsführer bei DHL Global Forwarding Österreich.

Die hochmodern ausgestatteten Standorte verfügen über jeweils dezidierte Umschlags- und Lagerflächen für temperaturgeführte Waren und entsprechen den höchsten internationalen Sicherheitsstandards sowie einer kürzlich erfolgreich erneuerten Zertifizierung nach IATA CEIV. Mit den zusätzlichen Tiefkühllägern (Deep Freezer) verfügt DHL Global Forwarding über leistungsfähige Standorte für die Corona-Impfstoff-Verteilung in Österreich.

Die Deep Freezer sichern die Produktintegrität von Pharmazeutika, zum Beispiel von Corona-Impfstoffen. Dank der kontrollierten Kühlung auf bis zu -30° C kann die Temperatur der passiv gekühlten Produkte bei der Lagerung auch über einen längeren Zeitraum auf bis zu -80° C gehalten werden. So wird weniger Trockeneis benötigt, bis die Sendungen weitergeleitet werden. Grundsätzlich ist mit einer Turnaround-Zeit von maximal einem Tag zu rechnen, bis die Ware weiterbefördert wird.

Als Marktführer in der Life Sciences und Healthcare Branche bietet DHL seinen Mitarbeitenden aller Ebenen und Funktionsbereiche weltweit wichtige Tools, um den Anforderungen sowohl der Kunden, als auch der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. So wurden mithilfe eines speziellen Schulungsprogramms die IATA-Regulierungsstandards an allen wichtigen GxP-Standorten (Good Practice) in großem Maßstab weltweit umgesetzt.

Wie bei allen temperaturgeführten Standorten von DHL haben alle Stationen, die mit der Bearbeitung und Beförderung von Life Sciences und Healthcare Produkten befasst sind, das Training erfolgreich durchlaufen und sind zertifizierte Life Sciences Specialists. So wird sichergestellt, dass sensible Sendungen mit Sorgfalt und unter Einhaltung aller geltenden Branchenstandards bearbeitet werden.

Mit seinem internationalen Netzwerk bietet DHL an seinen Air GxP-Standorten ein breitgefächertes Produktportfolio, das alle Kundenbedürfnisse im Zusammenhang mit zeit- und temperatursensiblen Luftfrachtsendungen abdeckt und für eine nahtlose Temperaturtransparenz entlang der gesamten Lieferkette sorgt. Damit positioniert sich das Unternehmen als Marktführer für Logistiklösungen im Bereich Life Sciences und Healthcare.

Abgerundet wird das Angebot durch Zusatzleistungen wie die Tür-zu-Tür-Kurierlösung „Life Sciences graded Specialty Courier“, der „Medical Express“-Service mit festen Zustellzeiten und „DHL Clinical Trial Logistics“, einer Logistiklösung speziell für klinische Studien, die beispielsweise den Transport von Arzneimitteln, Laborausstattung und sonstiger medizinischer Ausrüstung umfasst.

www.dpdhl.de