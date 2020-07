DB Schenker: Volle Power für grüne Mobilität

Bis zum Jahr 2030 werden weltweit mehr als 130 Mio. Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein, schätzen Experten. Dreh- und Angelpunkt dieser Verkehrswende sind die Leistung und die Verfügbarkeit von Batterien. Hersteller elektrisch angetriebener Fahrzeuge wie Autos stehen deshalb vor neuen Herausforderungen bei der Logistik ihrer Lieferketten.

Transport, Rückgabe und Recycling sind aufgrund der Einstufung von Batterien als Gefahrgut und der damit verbundenen strengen gesetzlichen Vorschriften für Transport und Lagerung besonders komplex. Jetzt hilft DB Schenker seinen Kunden mit einem neuen, speziell auf diese Frage ausgerichteten Service, die nationalen und internationalen Vorschriften zu Batterietypen und Transportmitteln zu erfüllen.

Jochen Thewes, CEO von DB Schenker: „Mit unserem globalen Netzwerk decken wir das gesamte Logistikspektrum ab und können zuverlässige Lösungen für einen sicheren und maßgeschneiderten Batterietransport und die Lagerung schaffen. Wir sind überzeugt, dass E-Mobilität ein Schlüsselfaktor für eine nachhaltigere Zukunft sein wird.“

Als voll integrierter Dienstleister bietet DB Schenker Transporte auf allen Verkehrsträgern sowie maßgeschneiderte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Batterien. Dazu gehören etwa die temperaturgeführte Beförderung von Materialien zu den Produktionsstätten oder die Lieferung der gefertigten Produkte in entsprechend zugelassenen und gekennzeichneten Gefahrgutverpackungen. Gemäß internationaler Umweltrichtlinien ermöglicht der Logistiker zudem die von anderen brennbaren Gütern getrennte Lagerung von Batterien sowie die sachgemäße Aufbewahrung von insbesondere Lithiumbatterien in trockenen und gut belüfteten Räumen.

Ferner umfasst das Angebot die staubfreie Lagerung, After-SalesServices und die Erstellung aller relevanten Transportdokumente. In enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern wickelt DB Schenker im Rahmen der Rücknahmelogistik auch das Recycling und die Entsorgung von beispielsweise beschädigten oder defekten Batterien gemäß nationaler Gesetzgebung ab.

Da Luftfracht die schnellste Option ist, um Waren an ihren Bestimmungsort zu bringen, arbeitet DB Schenker kontinuierlich an Batterietransporten auf wichtigen Flugrouten. Über 100 eigene operative Luftfrachtstandorte weltweit bieten den FSR-A-Standard (Facility Security Requirements) an, der die höchste Sicherheitszertifizierung der Branche darstellt.

