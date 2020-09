DB Schenker springt für Damco-Kunden in die Bresche

Der internationale Logistikdienstleister DB Schenker hat am 4. September ein Stabilitätspaket für Kunden des Mitbewerbers Damco beschlossen. Es beinhaltet unter anderem das Angebot an betroffene Unternehmen, abgeschlossene Servicevereinbarungen mit Damco über Laufzeiten von bis zu zwei Monaten zu denselben Konditionen zu übernehmen. Damit reagiert Schenker auf Unruhe im Markt nach der Ankündigung von A.P. Moeller-Maersk die Marke Damco und das Full-Container-Load-Geschäft (FCL) als NVOCC einzustellen.



Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker: „Stabile Verhältnisse versprechen stabile Lieferketten, dafür steht DB Schenker. Das letzte, was Verlader derzeit brauchen, ist weitere Verunsicherung. Wir machen ein Angebot an alle, die jetzt langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit suchen. Unsere Kundenberater sind ab sofort ansprechbar.“



Zur nahtlosen Übernahme der Verpflichtungen kann DB Schenker kurzfristig auf weltweit gesicherte Seefrachtkapazitäten zugreifen. Für Firmen mit länger laufenden Serviceverträgen der Logistike kurzfristig vorrangig bearbeitete Angebote zu. Damco-Kunden, die von dem Angebot Gebrauch machen wollen, können sich an die lokalen Experten von DB Schenker wenden.

DB Schenker gehört mit rund 76.200 Mitarbeitenden an über 2.100 Standorten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand.

www.dbschenker.com