DB Schenker schlägt ein neues Kapitel in der Luftfracht auf

Vor dem Hintergrund der fortdauernden Covid-19-Pandemie hat DB Schenker sein globales Netz an Luftfrachtdiensten erweitert.Erstmals in der Unternehmensgeschichte verbinden eigene Flüge Amerika, Europa und Asien direkt miteinander.In dieser Woche startete am Flughafen München die erste von zwei Strecken, welche drei Kontinente verbinden.Das neue Angebot ergänzt die bestehenden Blockspace-Verträge, welche DB Schenker mit ausgewählten Airline-Partnern unterhält.Es ist eine Reaktion auf den anhaltenden Mangel an Frachtkapazitäten im Passagierverkehr.

