DB Schenker realisiert Großprojekt in Tschechien

Für den Sommer 2023 plant der Logistikdienstleister die Eröffnung eines neuen 55.000 m² großen Distributionszentrums in der Region Prag.

DB Schenker eröffnet im kommenden Jahr einen neuen Standort in der Region Prag.Das hochautomatisierte Fulfillment-Lager wird die Logistikkapazitäten des Unternehmens erweitern und die Lieferzeiten verkürzen.Neben dem Einzelhandel soll das neue Distributionszentrum auch für die Abwicklung von B2C-E-Commerce-Aktivitäten, einschließlich eines umfangreichen Bereichs für Mehrwertdienste, eingesetzt werden.„DB Schenker hat seit seinem Eintritt in den osteuropäischen Markt hervorragende Erfolge erzielt", sagt Ingo Brauckmann, Executive Vice President Contract Logistics / SCM Europe bei DB Schenker.„Mit dem neuen automatisierten Fulfillment-Center können wir unsere Kapazitäten ausbauen und damit die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Region schaffen.