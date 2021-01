Logistiker DB Schenker ist zurück im UK-Landverkehr

Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung hat DB Schenker am 21.Jänner seine Landtransporte aus der Europäischen Union in das Vereinigte Königreich wieder auf.Für die reibungslose Auslieferung der Sendungen sei es dabei unerlässlich, dass die notwendigen Zolldokumente vorliegen, betont das Unternehmen in einer Aussendung.Cyrille Bonjean, Leiter der europäischen Landtransportsparte bei DB Schenker, erklärt: „Die Wiederaufnahme des Güterverkehrs ist möglich, weil wir Seite an Seite mit unseren Kunden daran arbeiten, aktiv die notwendigen Empfänger-Kontaktdaten und alle weiteren Informationen einzuholen, ohne die eine zollkonforme Abwicklung der Transporte seit dem Brexit nicht möglich ist.“DB Schenker hat seine Kunden darüber informiert, dass fortan nur solche Sendungen angenommen werden können, deren Export- und Import-Papiere die Mindestanforderungen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit erfüllen.

